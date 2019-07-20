Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 июля

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет гостей и жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 20 июля.

В дневное время воздух в столице прогреется до 21 градуса, в Подмосковье температура воздуха составит от 18 до 23 градусов. Ночью в Москве похолодает до 13–15 градусов, по области местами — до 10 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, погода облачная с дождями. Ветер ожидается юго-западный и западный 5–10 м/с, порывы местами могут достигать 12–17 м/с. Из-за сильного ветра в Москве сохраняется «желтый» уровень опасности.

19 июля заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что как минимум до конца июля жара в Московский регион не вернется.