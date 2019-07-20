Глава разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»

Директор разведывательного управления Пeнтагона Роберт Эшли заявил, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Таким образом глава разведки министерства обороны США ответил в ходе Аспенского форума на вопрос о том, кто опаснее для Вашингтона — Москва или Пекин, передает «РИА Новости».

По его словам, несколько тысяч ядерных зарядов в распоряжении РФ представляют собой «экзистенциальную угрозу», тогда как опасность со стороны КНР носит экономический характер.

При этом Эшли согласен с теми, кто считает, что если страну «припереть к стенке», то она может реагировать непредсказуемым образом, и это вполне применимо к Москве.

17 июля представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что в Пекине высоко ценят комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «китайской угрозе».

Лавров ранее выразил мнение, что раскручивать миф о «китайской угрозе» для России — дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие двусторонних связей.