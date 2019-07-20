Прямой эфир

Девушка из Британии обнаружила у себя рак благодаря бокалу вина

0
Фото: Global Look Press/Daniel Schoenen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница британского графства Ноттингемшир обнаружила у себя рак после того, как выпила бокал вина. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

25-летняя Лорен Фиренца впервые почувствовала боль в горле после того, как выпила вина на семейном празднике. Сначала девушка решила, что это простая простуда, но затем инцидент повторился.

Девушка обратилась к врачу и у нее обнаружили злокачественную опухоль в правом легком. Оказывается при данном заболевании одними из симптомов являются боль в лимфатических узлах и дискомфорт в животе после употребления алкоголя.

Лорен смогла победить рак, пройдя шесть курсов химеотерапии, однако ей всё еще приходится продолжать лечение, чтобы не допустить возвращения болезни.

17 июля Роспотребнадзор рассказал, что курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Названы самые распространенные виды рака в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017