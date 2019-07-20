Девушка из Британии обнаружила у себя рак благодаря бокалу вина

Жительница британского графства Ноттингемшир обнаружила у себя рак после того, как выпила бокал вина. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

25-летняя Лорен Фиренца впервые почувствовала боль в горле после того, как выпила вина на семейном празднике. Сначала девушка решила, что это простая простуда, но затем инцидент повторился.

Девушка обратилась к врачу и у нее обнаружили злокачественную опухоль в правом легком. Оказывается при данном заболевании одними из симптомов являются боль в лимфатических узлах и дискомфорт в животе после употребления алкоголя.

Лорен смогла победить рак, пройдя шесть курсов химеотерапии, однако ей всё еще приходится продолжать лечение, чтобы не допустить возвращения болезни.

17 июля Роспотребнадзор рассказал, что курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.