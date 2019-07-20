Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдара» подорвался на мине в Донбассе

Грузовик с бойцами нацбатальона «Айдар» подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса в четверг, 18 июля. Об этом рассказал руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Инцидент произошел в районе города Константиновка. В результате два человека погибли, один ранен, он находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что бойцы находились в нетрезвом состоянии на момент происшествия, пишет «РИА Новости».

16 июля Безсонов сообщил, что украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.