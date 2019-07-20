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Канадский призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством

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Фото: NHL.com
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Бывший нападающий «Нэшвилла», серебряный призер Олимпиады-1994 в составе сборной Канады по хоккею Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила газета The Detroit News со ссылкой на полицию Рочестера.

Тело 48-летнего спортсмена обнаружили утром 7 июля в кладовке его дома в Детройте. Рядом с ним лежал пистолет и гильза, однако предсмертной записки найдено не было.

Его жена Кристин рассказала правоохранителям, что ее супруг перенес «многочисленные сотрясения мозга во время своей игровой карьеры», но у него не наблюдалось никаких признаков депрессии.

Джонсон играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1993 по 2006 год. Большую часть карьеры он провел в «Нэшвилл Предаторз». В разное время он также выступал за «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». У него остались жена и двое детей.

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