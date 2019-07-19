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Путин прокомментировал ухудшение отношений Ирана и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ухудшение отношений Ирана и США, а также высказался, влияет ли эта напряженность на РФ. Об этом глава государства рассказал в интервью Оливеру Стоуну, текст которого был опубликован на сайте Кремля 19 июля.

По его словам, ситуация вызывает беспокойство, так как стратегия США нагнетания напряженности дестабилизирует Иран и может затронуть некоторые страны, с которыми Москва поддерживает близкие отношения, а также может нанести ущерб мировым энергетике и экономике.

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«Всё это не может не беспокоить. Поэтому мы приветствовали бы любое движение вперед навстречу друг другу между США и Ираном. Простое нагнетание обстановки никому на пользу не пойдет. Мне кажется, и самим Соединенным Штатам. Это только на первый взгляд будут одни плюсы, но будут и минусы. Надо посчитать, сколько плюсов, сколько минусов», — отметил Владимир Путин.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

10 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны Соединенных Штатов сообщил, что пять малых кораблей, вероятно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose «сделал устное предупреждение» пытавшимся остановить судно иранцам, в результате чего требования отозвали.

18 июля стало известно, что Иран захватил в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер. Задержание судна произошло еще 14 июля. По информации агентства Fars, танкер перевозил контрабандный груз нефти. 16 июля нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. В этот момент он находился недалеко от иранского города Суза.

19 июля иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе.

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