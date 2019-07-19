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Теневых банкиров задержали в Подмосковье

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Банду теневых банкиров с ежемесячным оборотом в 100 млн рублей задержали в Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Подозреваемые действовали без госрегистрации и лицензии.

«Организованная группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Денежные средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы», — пояснили в пресс-службе. В числе задержанных — шестеро организаторов, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее полицейские в Москве задержали четырех человек, заработавших 37 млн рублей на незаконных финансовых операциях. Подозреваемые по подложным счетам обналичивали и переводили денежные средства. Комиссия за каждую транзакцию составляла 8,5%. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

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