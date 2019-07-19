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Конкурс «Десантный взвод» пройдет в Псковской области

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В администрации Псковской области обсудили подготовку международного этапа конкурса «Десантный взвод – 2019». На данный момент ведется проработка вопросов охраны общественного порядка, медицинского и транспортного обеспечения участников и гостей. В дни открытия и закрытия конкурса у полигона Завеличье будут организованы дополнительные стоянки для автотранспорта зрителей.

Как сообщает Псковская Лента Новостей, в концертной программе будут задействованы областные и городские творческие коллективы и ансамбли 76-й дивизии. По информации Минобороны РФ, в «Десантном взводе» будут участвовать команды из 23 стран мира, в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко.

Соревнования пройдут на полигонах Завеличье и Струги Красные, а также на площадке приземления Кислово. Прибытие команд-участниц начнется с 25 июля. Россию представит команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая на отборочном этапе соревнований.

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