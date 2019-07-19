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Рапиристка Дериглазова завоевала золото чемпионата мира

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Фото: REUTERS/Peter Cziborra
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Российская рапиристка Инна Дериглазова выиграла индивидуальные соревнования на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

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В пятницу, 19 июля, в финале спортсменка обыграла соперницу из Франции Паулину Ранвье со счетом 15:11. Бронзовые медали завоевали итальянки Элиза ди Франчиска и Арианна Эрриго, пишет ТАСС.

Медаль 29-летней рапиристки стала второй наградой для сборной РФ на мировом первенстве в Венгрии России. Ранее в тот же день шпажист Сергей Бида занял второе место в индивидуальных соревнованиях, уступив венгру Гергею Шиклоши со счетом 14:15, напоминает «Газета.ру».

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Будапеште с 15 по 23 июля. В субботу, 20 июля, будут определены призеры в индивидуальных турнирах на саблях у женских и на рапирах у мужчин.

Хорошие результаты российская сборная показывает и на ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее. 18 июля синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото в произвольной программе дуэтов. Серебро досталось китаянкам Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь, а бронзу взяли украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук.

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