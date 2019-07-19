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Кубок мира по клифф-дайвингу снова пройдет в Крыму

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Кубок мира по клифф-дайвингу состоится в Крыму 10 августа. Ожидается участие 15 спортсменов из Великобритании, США, Чехии, Италии, Украины, Люксембурга, Мексики и Колумбии. Россию будут представлять Артем Сильченко, Никита Федотов и Игорь Семашко.

«Лучшие из лучших будут бороться за Кубок мира по прыжкам в воду с высоты 27 м, — написал глава республики Сергей Аксёнов на своей странице «ВКонтакте». — Мы рады, что, несмотря на санкции и запреты некоторых стран, спортсмены из-за рубежа продолжают приезжать в Крым».

В 2018 году соревнования прошли в поселке Симеиз Ялтинского региона, отмечает Крыминформ. Клифф-дайвинг (cliff diving) — это прыжки в воду с естественных вышек — скал.

30 мая в Крыму прошел парад яхт в рамках нового этапа регаты «Золотое кольцо Боспорского царства». Парусная гонка, которая состоялась в Ялте, была приурочена к открытию курортного сезона. В соревнованиях участвовали экипажи крейсерских яхт со всей России. Это заслуженные мастера парусного спорта и любители.

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