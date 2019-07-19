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Дана Борисова отреагировала на заявления украинских радикалов

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Российская ведущая Дана Борисова отреагировала на заявления украинских радикалов, недовольных ее недавним визитом в Киев.

«Реакция ожидаема... К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей. В этот раз я поехала на съёмки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила», — цитирует Борисову RT в пятницу, 19 июля.

Несколько дней назад на своей странице в Instagram ведущая выложила фотографии своего недавнего путешествия, в частности с центральной городской площади Независимости (укр. «майдан Незалежності». — Ред.). В подписи к фото Борисова рассказала, что «безумно рада» снова оказаться в Киеве, где она когда-то прожила несколько месяцев. Однако не все так же, как телеведущая, были рады ее визиту.

В комментариях к ее фотографиям некоторые украинские пользователи социальной сети развернули целую русофобскую компанию. Так, один из авторов возмутился, что Борисову вообще пустили на территорию Украины, напомнив, что она посещала Крым после 2014 года.

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