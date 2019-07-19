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Медики дали рекомендации по посещению бани

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Поход в баню может быть как полезной для здоровья процедурой, так и вредной, способной нанести вред. Так, самым распространенным недугом при несоблюдении правил посещения парной является тепловой удар.

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Как рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин, очень важно не спутать его симптомы с признаками инсульта, который также может быть спровоцирован визитом в баню. Для этого нужно измерить температуру тела во рту, при тепловом ударе она будет высокой. В остальном симптоматика схожая — головокружение, тошнота и рвота, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха, аритмичное и неровное дыхание, пишет РЕН ТВ.

В обоих случаях необходимо обратиться за медпомощью. При этом, если тепловой удар подтвердился, человека сразу следует положить на ровную поверхность в прохладном месте и обеспечить приток свежего воздуха. Охлаждать поверхность тела следует начинать с головы, при помощи компрессов, а тело можно обернуть смоченной холодной простыней. Параллельно, при наличии сознания, пострадавшему необходимо давать обильное питье, чтобы избежать обезвоживания.

Баню также не рекомендуется посещать людям с эпилепсией, гипертонией, воспалительными заболеваниями хронического характера, психическими или тяжелыми невротическими заболевания, онкологией и некоторыми другими недугами.

17 июля стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду, так как жители испытывают значительные трудности.

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