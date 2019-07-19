Медики дали рекомендации по посещению бани

Поход в баню может быть как полезной для здоровья процедурой, так и вредной, способной нанести вред. Так, самым распространенным недугом при несоблюдении правил посещения парной является тепловой удар.

Как рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин, очень важно не спутать его симптомы с признаками инсульта, который также может быть спровоцирован визитом в баню. Для этого нужно измерить температуру тела во рту, при тепловом ударе она будет высокой. В остальном симптоматика схожая — головокружение, тошнота и рвота, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха, аритмичное и неровное дыхание, пишет РЕН ТВ.

В обоих случаях необходимо обратиться за медпомощью. При этом, если тепловой удар подтвердился, человека сразу следует положить на ровную поверхность в прохладном месте и обеспечить приток свежего воздуха. Охлаждать поверхность тела следует начинать с головы, при помощи компрессов, а тело можно обернуть смоченной холодной простыней. Параллельно, при наличии сознания, пострадавшему необходимо давать обильное питье, чтобы избежать обезвоживания.

Баню также не рекомендуется посещать людям с эпилепсией, гипертонией, воспалительными заболеваниями хронического характера, психическими или тяжелыми невротическими заболевания, онкологией и некоторыми другими недугами.

17 июля стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду, так как жители испытывают значительные трудности.