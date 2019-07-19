Парк в Тамбовке Амурской области благоустроят к сентябрю

В сентябре в селе Тамбовка Амурской области откроется обновленный парк. В общей сложности на реконструкцию парка в 2019 году планируется направить около 6 млн рублей. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории зоны отдыха построят велодорожку и спортивную площадку с резиновым покрытием, турниками и брусьями.

Как передает asn24.ru, по программе «Развитие местных инициатив» вокруг озера уложат более 1 тыс. кв. м плитки. Параллельно подрядчик завершает обустройство искусственного водоема, сообщили в амурском Заксобрании. Местные жители помогают заселять озеро рыбой. В нем уже водятся карпы и сазаны.

Ранее Минстрой России, ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» разработали Стандарт комплексного развития территорий. Документ, который в деталях описывает, как будут развиваться города, какими комфортными могут быть наши подъезды и какие планировки застройщикам стоит делать в квартирах, в скором времени будет актуализирован для включения в нормативно-правовую базу.