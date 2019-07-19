Школьница в Хабаровске станцевала на могильной плите

В Хабаровском крае полиция проверяет видеозапись, на кадрах которой девушка-подросток танцует на кладбище. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

Правоохранители выявили ролик в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах записи девушка позирует и танцует на могиле. В это время за кадром слышится смех. По словам автора видео, действие происходит в Хабаровске. Провести проверку поручил генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Подруга героини видео рассказала в беседе с телеканалом «360», что на такой поступок девушек толкнули угрозы расправой от незнакомца в соцсетях.

«Начал угрожать, мол если не снимите данное видео, не скинем ему и не выложим в свои соцсети <…> он нас найдет и расправится», — заявила она.

Также девушка рассказала, что сначала они не поверили в реальности угроз, но потом мужчина якобы прислал им их координаты. После публикации ролика в Сети девушки начали получать угрозы от других пользователей.

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