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Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Американская соцсеть Facebook удалила по требованию Роскомнадзора изображение, на котором были изображены герб РФ и свастика. Об этом 19 июля сообщается на сайте ведомства.

В сообщении РКН говорится, что компания удалила изображение, которое оскорбляло государственные символы Российской Федерации.

«Соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации», — приводит RT текст сообщения ведомства.

Роскомнадзор 15 июля в соответствии с законом об оскорблении государственных символов РФ направил в компанию Facebook запрос с требованием удалить изображение из социальной сети.

Как уточняет телеканал «360», президент России Владимир Путин 18 марта 2019 года подписал законопроект о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к государственным символам и обществу. Нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток.

13 июля сообщалось, что власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных.

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