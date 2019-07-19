Сельские летние спортивные игры проведут в Тамбове

В Тамбове 20 июля стартуют XVI сельские летние спортивные игры. Соревнования пройдут на спортивных объектах ТГУ имени Державина. Ожидается, что участие в них примут команды 23 районов Тамбовской области.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», на старты должны выйти в общей сложности около 700 человек. В программу соревнований входят перетягивание каната, мини-футбол, волейбол, стритбол, легкая атлетика и гиревой спорт.

Агентство напоминает, что спортсмены Тамбовского района уже несколько лет удерживают лидерство в этих состязаниях. И в этом году, отметили в региональном управлении по физкультуре и спорту, ожидается напряженная борьба за первое место.