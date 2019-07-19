День Академгородка отметят в Иркутске 6 сентября

Фонтан установят на центральной площади Академгородка в районе дома 311 в Иркутске. К монтажу оборудования приступят уже в августе, все работы планируют завершить в начале сентября.

Эти и другие вопросы обсудили на первом заседании оргкомитета по подготовке мероприятий Дня Академгородка, который отпразднуют 6 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на городскую администрацию. В рамках первого этапа благоустройства местного стадиона в этом году должны сделать футбольное поле, площадку для тренажеров, теннисную и многофункциональную площадки, беговые дорожки.

Академгородок расположен на левом берегу реки Ангары, вблизи Национального исследовательского технического университета и ряда факультетов Иркутского государственного университета. Его главная улица является практически единственным проездом между разными районами города.