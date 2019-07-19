Прямой эфир

Еще двое членов банды Басаева осуждены за нападения в Дагестане в 1999 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще двое участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба осуждены на 15 лет колонии строгого режима за нападение на российских военных в Дагестане в 1999 году, сообщается в пятницу, 19 июля, на сайте Следственного комитета (СК) России.

Игильное ушко: наводнят ли Россию беженцы из Таджикистана
В МВД России приготовились к провокациям исламистов

По информации СК, года жители Ставропольского края Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов вступили в банду под руководством Басаева в середине июля 1999 года. В период с 7 по 24 августа около тысячи боевиков, в числе которых были и вышеназванные осужденные, напали на военных, работавших на территории Ботлихского района в Дагестане.

В результате обстрела погибли 33 человека, еще 34 были ранены. Отмечается, что по уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. В настоящее время проверяется причастность к случившемуся еще троих боевиков.

1 июля суд признал четверых участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба виновными в нападении на военнослужащих в 1999 году и приговорил к срокам от 13 до 19 лет строгого режима. Это Руслан Аджибрагимов, Дамир Мухатдинов, Марат Даутов и Батырбек Бакиев.

В апреле члена банды Басаева Шамиля Казбулатова приговорили к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в марте 2000 года. В январе 2018 года к тюремным срокам за участие в той же атаке были приговорены еще два человека.

В августе-сентябре 1999 года отряды боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан и пытались создать на территории республики независимое государство, живущее по законам ислама. За это время, по официальным данным, погибли 279 солдат и офицеров федеральных войск, еще 800 получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд приговорил к тюремным срокам четверых участников банды Басаева
ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017