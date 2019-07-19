Еще двое членов банды Басаева осуждены за нападения в Дагестане в 1999 году

Еще двое участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба осуждены на 15 лет колонии строгого режима за нападение на российских военных в Дагестане в 1999 году, сообщается в пятницу, 19 июля, на сайте Следственного комитета (СК) России.

По информации СК, года жители Ставропольского края Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов вступили в банду под руководством Басаева в середине июля 1999 года. В период с 7 по 24 августа около тысячи боевиков, в числе которых были и вышеназванные осужденные, напали на военных, работавших на территории Ботлихского района в Дагестане.

В результате обстрела погибли 33 человека, еще 34 были ранены. Отмечается, что по уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. В настоящее время проверяется причастность к случившемуся еще троих боевиков.

1 июля суд признал четверых участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба виновными в нападении на военнослужащих в 1999 году и приговорил к срокам от 13 до 19 лет строгого режима. Это Руслан Аджибрагимов, Дамир Мухатдинов, Марат Даутов и Батырбек Бакиев.

В апреле члена банды Басаева Шамиля Казбулатова приговорили к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в марте 2000 года. В январе 2018 года к тюремным срокам за участие в той же атаке были приговорены еще два человека.

В августе-сентябре 1999 года отряды боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан и пытались создать на территории республики независимое государство, живущее по законам ислама. За это время, по официальным данным, погибли 279 солдат и офицеров федеральных войск, еще 800 получили ранения.