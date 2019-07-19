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Град величиной с грецкий орех выпал в Тульской области

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В Богородицком районе Тульской области выпал град размером с грецкий орех. Он сопровождался сильным порывистым ветром.

Град пробил стенки теплиц, повредил капусту, огурцы и кабачки, скосил лук и ботву моркови, свеклы, картофеля, а также уничтожил виноград, сообщает ИА «Тульские известия».

19 июля сообщалось о том, что в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который еще называют Полюсом холода, выпал первый снег. Специалисты говорят, что это вполне обычное явление и снег обычно выпадает в этом районе в июне.

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