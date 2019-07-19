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Шесть человек пострадали в ДТП с участием бензовоза под Калининградом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Один взрослый и пятеро детей пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и бензовоза на трассе Калининград–Черняховск в пятницу, 19 июля, сообщили в региональном управлении МЧС России.

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По данным ведомства, утечки нефтепродуктов из цистерны не произошло. Угроза возникновения пожара отсутствует, спасатели успели залить машину пеной, пишет «Интерфакс».

В свою очередь источник в службе скорой помощи сообщил, что в результате аварии пострадали восемь человек, с ними работают врачи. Как уточнили в МЧС, в микроавтобусе ехала семья — трое взрослых и пятеро детей от трех месяцев до восьми лет.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

7 июля сообщалось, что на Урале на дороге Карпинск–Кытлым произошло ДТП с участием бензовоза, на цистерну которого водитель посадил не менее десяти туристов-попутчиков. Сразу после аварии машина загорелась и взорвалась. Жертвами трагедии тогда стали четыре человека, еще 11 пострадали.

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