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Фонд для защиты обманутых дольщиков хотят создать в Приангарье

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Депутат Госдумы РФ от Иркутской области Александр Якубовский предложил создать некоммерческий фонд для защиты прав обманутых дольщиков в регионе. Организация займется распределением средств на достройку объектов долевого строительства.

Спикер ЗС Приангарья Сергей Сокол считает, что, прежде чем выносить данный вариант на рассмотрение депутатов, его требуется тщательно изучить. Он указал крайний срок для проработки вопроса. По его словам, прийти к решению необходимо не позднее 1 октября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Инициативу передадут в правительство региона.

Напомним, в Нижегородской области к сентябрю 2019 года создадут региональный Фонд для достройки проблемных домов. Это станет возможным благодаря изменениям, внесенным в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Теперь на уровне субъекта может быть создано местное управление, которое займется регулированием обязательств застройщиков перед дольщиками.

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