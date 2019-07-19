В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция о качестве импортных овощей

24 июля в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция по теме «Качество импортной и российской тепличной овощной продукции: перспективы здорового питания для россиян».

Участники пресс-конференции:

Алексей Ситников, президент Ассоциации «Теплицы России»;

Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

Дмитрий Морозов, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья.

В ходе конференции особое внимание планируется уделить вопросам продовольственной безопасности, в том числе качества ввозимой из-за рубежа продукции, которая регулярно присутствует в рационе питания россиян. По мнению экспертов, импортируемые овощи все чаще представляют высокий санитарный риск, связанный как с наличием остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов, так и с присутствием карантинных вредителей сельхозпродукции.

«С внесением изменений в законодательство, согласно которым нормы остаточного содержания пестицидов в овощах и фруктах были повышены, качество овощей, поставляемых из-за рубежа ухудшилось. Согласно мониторингу, проводившемуся в Москве и Санкт-Петербурге в 2018 году, около 20% импортной продукции продолжает поступать на прилавки с содержанием пестицидов, в 15-20 раз превышающие уже новую норму», — приводит статистику Алексей Ситников, президент Ассоциации «Теплицы России».

При этом, несмотря на рекордное увеличение объемов производительности отечественных овощей, объем импортируемой плодоовощной продукции продолжает оставаться внушительным. Только за 6 месяцев 2019 года в Россию ввезено около 400 тыс. тонн томата и более 70 тыс. тонн огурца. 95% перца и баклажан на полках наших магазинов импортного производства.

«В последнее время возрос поток плодоовощной продукции на белорусском направлении, качество которой также вызывает большие вопросы. Было доказано, что большинство белорусских предприятий занимаются реэкспортом польской продукции», – отмечает Алексей Ситников.

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