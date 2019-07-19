Астраханских бизнесменов осудят за экономию на поставках для детсадов

Суд Астрахани рассмотрит уголовное дело в отношении двух предпринимателей, которых обвиняют в мошенничестве при поставках молочных продуктов для детских садов.

Областная прокуратура установила, что в 2018 году главы компаний «Детское молоко» и «Молочные продукты Поволжья» по муниципальным контрактам поставили в астраханские детские сады продукцию, не соответствующую требованиям.

В частности, требуемое питьевое молоко было заменено на менее ценное. И, таким образом, предприниматели похитили более 400 тыс. рублей, уточняет «Астрахань-24».

Материалы уголовного дела уже направлены в суд.