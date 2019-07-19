Прокуратура попросила суд продлить арест Вышинскому

Прокуратура попросила суд продлить арест на два месяца руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, которого подозревают в госизмене. Об этом в пятницу, 19 июля, пишет «РИА Новости».

Прокурор мотивировал свою просьбу тем, что у Вышинского есть гражданство России и он может уехать из Украины. Защита журналиста в свою очередь выступила против соответствующего ходатайства и просит суд отпустить его под личное поручительство.

15 июля Подольский районный суд Киева должен был рассматривать дело Вышинского, однако заседание перенесли на 19 июля в связи с тем, что судьи были заняты в другом деле. Если и в этот день суд не состоится, то журналиста должны будут освободить за окончанием срока действия меры пресечения.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать России Вышинского в порядке обмена на отбывающего наказание в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Киев озвучил предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали его некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.