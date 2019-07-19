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Аэропорт Красноярска получит 600 млн рублей из федерального резерва

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На софинансирование реконструкции магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярска выделят 600 млн рублей из резервного фонда правительства России. Работы начнутся в этом году. После их завершения вырастет пропускная способность воздушной гавани.

Соглашение о строительстве международного хаба было подписано на Красноярском экономическом форуме в марте 2019 года. В его развитие вложат около 35 млрд рублей. Инвестировать в проект готовы даже японские компании. Проект предполагает создание комплекса для мультимодальных грузовых перевозок и производственно-логистического центра, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

В феврале новый терминал аэропорта Красноярска получил допуск Минтранса РФ на обслуживание международных рейсов.

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