Более пяти часов тушили степной пожар в Оренбуржье

Пожарные более пяти часов не могли справиться с крупным природным пожаром в Адамовском районе Оренбургской области. В 5 км от поселка Обильный горела сухая трава.

Как уточняет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:30 накануне 18 июля. Горела сухая трава на площади 50 тыс. кв. м и автомобиль.

С огнем боролись при помощи четырех единиц техники. О пострадавших информации не было. Причины случившегося сейчас выясняются.

15 июля сообщалось о крупном природном пожаре в поселке Новоорск Оренбургской области. В районе центральной усадьбы горела сухая трава.