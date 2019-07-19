В Новороссийске возбудили дело после нападения чиновницы на журналистку

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении чиновницы, ударившей журналистку. Об этом сообщили в пятницу, 19 июля, в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

45-летнюю сотрудницу администрации Новороссийска подозревают в том, что она препятствовала законной деятельности корреспондента местной газеты. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ.

По версии следствия, 23 июня журналистка готовила материал о прорыве канализационного коллектора на участке особо охраняемой природной территории. Сотрудницу городской администрации разозлили попытки корреспондента получить комментарий. Женщина выхватила из рук журналистки мобильный телефон, на который велась видеозапись, и ударила ее.

Как сообщает портал «Кубанские новости», сотрудница издания «Наша газета» получила удары в грудь и по голове, когда готовила статью о прорыве коллектора, в результате которого нечистоты попали в озеро Соленое.

В свою очередь, помощница главы города Анжелика Коваленко, подозреваемая в нападении, рассказала изданию, что корреспондент мешала работавшим на месте происшествия сотрудникам МУП «Водоканал» и вела себя агрессивно.

В мае скандал с нападением чиновника на журналиста произошел в Хакасии, в Ширинском районе республики. Сергей Зайцев набросился на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. По факту инцидента возбудили уголовное дело.