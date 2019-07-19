Все отравившиеся в Самарской области не являются гражданами РФ

Ситуацию с массовым отравлением под Сызранью прокомментировали в министерстве здравоохранения Самарской области. С признаками пищевого отравления были госпитализированы 46 человек. Это сотрудники компании «Кошелевский посад» из поселка Кошелевка. Все они не являются гражданами РФ.

В день отравления, 16 июля, их госпитализировали в Самарскую областную больницу и больницу в Тольятти. Медики осмотрели пострадавших в первый день госпитализации, они находятся под наблюдением врачей. Ситуацию контролирует глава регионального минздрава Михаил Ратманов, сообщает НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае проводятся проверки во всех соцучреждениях. Они начались после массового отравления в психоневрологическом интернате.