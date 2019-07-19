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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. В четверг, 18 июля, артистка упала со сцены в театре «Русская песня» и получила серьезные травмы.

«Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжелое», — рассказали ТАСС в справочной службе больницы.

При этом представитель Чуриковой опроверг информацию о том, что артистка получила перелом бедер. По его словам, это неправда и состояние артистки стабильно.

«Страшного ничего нет», — сказал он.

Очевидица падения Чуриковой со сцены Анна Душутина рассказала телеканалу «Звезда» подробности инцидента. По словам девушки, артистка оступилась и упала в самом конце спектакля. Зрительница уточнила, что падение было серьезным — Чурикова ударилась несколько раз. Далее зрители сразу подняли на руки упавшую Чурикову и отнесли ее за кулисы

Ранее 19 июля режиссер Глеб Панфилов, муж Инны Чуриковой, рассказал о самочувствии актрисы. По его словам, она уже чувствует себя лучше.

Артистка Екатерина Васильева, сыгравшая с Чуриковой в спектакле «Старая дева», отметила, что коллегу ослепили прожекторы, после чего она споткнулась, упала и ударилась головой.

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