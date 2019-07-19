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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

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В России увеличилось число граждан, зарабатывающих в месяц больше 1 млн рублей. Как показали результаты исследования Росстата, такую зарплату получают 11 287 человек — это менее 0,1% общей численности работников.

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За последний год работников с миллионными зарплатами стало на 38% больше. Как сообщает в пятницу, 19 июля, РБК, в 2018 году их насчитывалось около 7 тыс. человек).

Как выяснил Росстат, больше всего россияне зарабатывают в сфере культуры, спорта и организации досуга. В этих областях средний показатель составил 5,8 млн рублей в месяц. На втором месте оказалась сфера услуг — более 3,7 млн рублей. Замыкают тройку лидеров специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн рублей).

Наибольшее число специалистов (1,96 тыс. человек) с ежемесячными зарплатами более 1 млн рублей задействованы в торговле, а также в сфере ремонта транспорта. Меньше всего работников с такими зарплатами среди специалистов сферы водоснабжения и утилизации отходов — их всего 13 человек.

17 июля были опубликованы результаты исследования Росстата, из которых следует, что половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.

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