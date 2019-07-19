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В Москве нашли боеприпасы времен войны

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При проведении земляных работ на юго-востоке Москвы нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел вечером 18 июля на строительной площадке на улице Газгольдерная. Было найдено несколько боеприпасов времени ВОВ. По адресу выехала группа разминирования центра «Лидер» МЧС.

После осмотра места происшествия и проведения необходимых подготовительных мероприятий находку вывезли на полигон для утилизации, пишет НСН. Сведений о пострадавших не поступало.

18 июля сообщалось, что склад старинных боеприпасов нашли в Брянской области.

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