Прямой эфир

Гидрометцентр признал провал купального сезона в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Купальный сезон в Москве не состоялся, заявил заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков 19 июля. По его словам, даже если погодные условия улучшатся, вода прогреться не успеет.

Спустят на воду: на развитие перевозок по рекам направят 282 млрд
Минтранс планирует разгрузить автодороги, запустив грузовые и туристические маршруты по внутренним водным ресурсам страны

«Даже если в августе выйдет антициклон и начнет греть солнце, то вода всё равно останется прохладной. Сейчас вода в Москве-реке — +17 градусов. Если будет солнце, то будет 18-19 градусов, но не больше, потому что ночи в августе длинные», — цитирует его ТАСС.

По данным Гидрометцентра, 23 июля в столицу придет еще один циклон с дождями и грозами. Температура будет держаться на уровне +22…+25 градусов.

Ранее синоптики зафиксировали антирекорд — 29 июня температура опустилась до +11 градусов. Подобных показателей в этом месяце не было с 1948 года.

Дату возвращения лета специалисты назвать не могут, но успокаивают, что такую погоду скорее можно назвать майской, чем сентябрьской. Климатологи утверждают, что причиной дождливой погоды в России является система циклонов, которая образовалась над территорией от Калининграда до Норильска.

18 июля пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи, на которых запечатлен прошедший в Москве сильный ливень, уже прозванный в Сети тропическим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт оценил заявления об аномальной жаре в России
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017