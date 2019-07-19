Гидрометцентр признал провал купального сезона в Москве

Купальный сезон в Москве не состоялся, заявил заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков 19 июля. По его словам, даже если погодные условия улучшатся, вода прогреться не успеет.

«Даже если в августе выйдет антициклон и начнет греть солнце, то вода всё равно останется прохладной. Сейчас вода в Москве-реке — +17 градусов. Если будет солнце, то будет 18-19 градусов, но не больше, потому что ночи в августе длинные», — цитирует его ТАСС.

По данным Гидрометцентра, 23 июля в столицу придет еще один циклон с дождями и грозами. Температура будет держаться на уровне +22…+25 градусов.

Ранее синоптики зафиксировали антирекорд — 29 июня температура опустилась до +11 градусов. Подобных показателей в этом месяце не было с 1948 года.

Дату возвращения лета специалисты назвать не могут, но успокаивают, что такую погоду скорее можно назвать майской, чем сентябрьской. Климатологи утверждают, что причиной дождливой погоды в России является система циклонов, которая образовалась над территорией от Калининграда до Норильска.

18 июля пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи, на которых запечатлен прошедший в Москве сильный ливень, уже прозванный в Сети тропическим.