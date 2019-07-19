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Возбуждено дело после аварии с шестью жертвами в Приморском крае

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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими в Шкотовском районе. Назначены экспертизы, очевидцев аварии просят обратиться в полицию.

Накануне, 18 июля, на 32-м км автодороги Артем – Находка – порт Восточный столкнулись автомобили Toyota и грузовик Howo. Погибли 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых три женщины и двое мужчин. Мальчик в возрасте шести лет пострадал и попал в больницу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Виновнику ДТП грозит до семи лет колонии с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Как стало известно 10 июня, в России хотят изменить принципы установки дорожных камер. Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, документ отправлен на согласование с заинтересованными структурами.

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