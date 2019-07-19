Массовое ДТП произошло в Пензе

В Пензе на Арбековской заставе произошла массовая дорожная авария с четырьмя автомобилями. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Авария произошла утром в пятницу, 19 июля, около одного из домов на улице 65-летия Победы. Столкнулись Renault Duster под управлением 38-летнего мужчины, Renault Logan, за рулем которого находился 30-летний водитель, Hyundai Solaris под управлением 25-летнего мужчины и Lada Largus, водителем которого был 41-летний мужчина, пишет ИА «Пенза-пресс».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Hyundai. Он получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.