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Ульяновские власти окажут соцподдержку 300 тыс. жителей до 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Ульяновской области направят до конца 2019 года дополнительные средства на решение проблем в социальной сфере. Это стало возможным за счет увеличения доходов бюджета области. Так, 480 млн рублей предусмотрены на социальную поддержку тем, кто нуждается в особом внимании со стороны государства. Таких в регионе насчитывается около 300 тыс. человек.

В первую очередь помощь окажут многодетным семьям, у которых есть непогашенный ипотечный кредит, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноким неработающим пенсионерам и социально незащищенным гражданам.

Ранее властям Ульяновской области поставили задачу разработать программу снижения уровня бедности. Так, за пять лет он должен сократиться в два раза. По словам министра демографической политики и социального благополучия Ольги Касимовой, помимо бюджетных средств будут использоваться средства благотворителей, сообщает 1ul.ru.

Ранее сообщалось, что инициативы главы Ульяновской области Сергея Морозова о развитии предпринимательства были одобрены на федеральном уровне. Он предлагает ввести стандарт популяризации этой деятельности.

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