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Порошенко не пустили на трибуну в Европарламенте

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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили на трибуну и в зал заседаний Европарламента, куда он поехал на встречу с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами. Бывшему лидеру государства выделили место на галерке.

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Инцидент произошел 17 июля в Страсбурге. В этот день Порошенко должен был явиться на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму $300 млн при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

По информации издания Страна.ua, Порошенко не числился в списке приглашенных на заседание. Ему пришлось сидеть на балконе и слушать трансляцию заседания в наушниках.

Адвокат Порошенко заявил, что политик не получал повесток от ГБР и не пойдет к следователю до выборов в Верховную раду, так как занят работой, связанной с ними. По некоторым данным, речь идет о делах, возбужденных по заявлениям юриста и экс-главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Позже глава ведомства Роман Труба подтвердил, что Порошенко повторно вызовут на допрос в бюро после парламентских выборов, сообщает телеканал «Звезда».

Удостоверение народного депутата Украины дает право не неприкосновенность, напоминает сайт kp.ru. 9 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его партия «Слуга народа» собирается отменить депутатскую неприкосновенность.

19 июля стало известно, что в «Автомобильной компании «Богдан Моторс» и в спортклубе «Пятый элемент» проводятся обыски. Предприятия могут быть связаны с Порошенко.

По информации СМИ, Порошенко фигурирует в восьми расследованиях. Его, в частности, подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, узурпации судебной власти, злоупотреблении властью, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском» и незаконном приобретении телеканала «Прямой».

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.

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