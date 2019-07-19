Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

«Обстоятельства позволяют предполагать насильственное преступление», — цитирует его Bild.

Пропавшие женщины — мать и дочь. Марии 41 год, Татьяне — 16. Они жили в Мюнхене с мужем Марии. В этом же городе живет ее бывший муж, но ни один из мужчин не знает об их местонахождении. Родной отец дочери остался в Москве. По словам друзей семьи, она каждые два месяца ездила к нему и ежедневно созванивалась, но последний звонок был в день пропажи женщин, в субботу, 13 июля.

По имеющимся данным, 13 июля Мария и Татьяна отправились в крупный торговый центр в мюнхенском районе Нойперлах, после этого следы теряются.

О пропаже россиянок 18 июля сообщило посольство России в Германии. Никакие подробности случившегося не рассказывались.