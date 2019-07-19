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Мальчика спасли после крушения яхты в Ростовской области

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В Таганрогском заливе (Ростовская область) пограничники спасли восьмилетнего мальчика, который чуть не утонул при крушении яхты. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Маломерную яхту типа «Кадет» заметили во время патрулирования залива, она находилась на входе в бухту Андреева и ее уносило в открытое море. Прибывшие на место крушения пограничники обнаружили восьмилетнего мальчика, который держался на воде из последних сил, пишет RostovGazeta.

Ребенка извлекли из воды, успокоили, а перевернувшуюся яхту вернули в нормальное положение. Мальчика передали представителю яхт-клуба, который прибыл к месту происшествия.

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