Индустриальный парк «Воронеж» привлечет более 3 млрд рублей инвестиций

Руководство нового индустриального парка «Воронеж» рассчитывают привлечь более 3,3 млрд рублей в качестве инвестиций. У парка — универсальная специализация, и он ориентирован на размещение малых и средних высокотехнологичных производств.

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам», которое занимается сопровождением проекта, не менее 20 компаний должны привлечь в качестве резидентов. После размещения новых производств в парке будет создано более 700 рабочих мест.

Постановление о создании индустриального парка «Воронеж» было подписано губернатором Александром Гусевым 16 июля. Площадь нового парка — 26,2 га. Он расположен в Новоусманском районе Воронежской области. Управляющей компанией парка является ООО «Атомснаб».