Карантин по бешенству ввели в Тобольском районе

В Тобольском районе Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал глава Тюменской области Александр Моор.

Карантин действует на территории 211 км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Он продлится до 12 сентября 2019 года, пишет Megatyumen.ru со ссылкой на Вслух.ру.

Во время действия карантинных мероприятий запрещается торговать домашними животными, а также проводить выставки собак и кошек. Кроме того, запрещен вывоз собак и кошек за пределы территории и отлов диких животных.

План мероприятий по ликвидации очага бешенства животных должно разработать и утвердить управление ветеринарии Тюменской области.