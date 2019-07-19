При крушении самолета в Австрии погибли три человека

По меньшей мере три человека стали жертвами крушения самолета на западе Австрии. Об этом 19 июля сообщает Tiroler Tageszeitung со ссылкой на данные полиции.

Небольшой самолет рухнул в районе горного хребта Веттерштайн 18 июля в федеральной земле Тироль. Воздушное судно врезалось в скалу на высоте 2,3 тыс. м, после чего рухнуло и загорелось. ЧП произошло в труднодоступном месте, поэтому прежде, чем экстренным службам удалось добраться до обломков, они почти полностью выгорели, уточняет сайт kp.ru.

Полиция устанавливает личности погибших, а также маршрут их следования и модель самолета. По информации REGNUM, предположительно, речь идет о самолете Cessna американского производства, рассчитанном на четырех человек. Он мог лететь из Италии.

Ранее 16 июля три человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде.