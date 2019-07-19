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При крушении самолета в Австрии погибли три человека

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Фото: Global Look Press/Zeitungsfoto.at
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По меньшей мере три человека стали жертвами крушения самолета на западе Австрии. Об этом 19 июля сообщает Tiroler Tageszeitung со ссылкой на данные полиции.

Небольшой самолет рухнул в районе горного хребта Веттерштайн 18 июля в федеральной земле Тироль. Воздушное судно врезалось в скалу на высоте 2,3 тыс. м, после чего рухнуло и загорелось. ЧП произошло в труднодоступном месте, поэтому прежде, чем экстренным службам удалось добраться до обломков, они почти полностью выгорели, уточняет сайт kp.ru.

Полиция устанавливает личности погибших, а также маршрут их следования и модель самолета. По информации REGNUM, предположительно, речь идет о самолете Cessna американского производства, рассчитанном на четырех человек. Он мог лететь из Италии.

Ранее 16 июля три человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде.

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