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Более 10 улиц перекроют в Казани из-за велофестиваля

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В Казани с вечера 20 июля до утра 21 июля перекроют дорожное движение на более чем 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного комитета города.

Такое решение было принято в связи с проведением ночного велофестиваля. Колонна велосипедистов проследует от «Казань Арены» по проспекту Ямашева и Сибирскому тракту, а в Дербышках — по улицам Мира, Советской и Главной. Участники проедут по улице Николая Ершова, мосту Миллениум и проспекту Фатыха Амирхана, пишет InKazan.ru.

Отмечается, что принять участие в ночном фестивале смогут все желающие. Он пройдет с 22:00 20 июля до 4:00 21 июля.

В 2018 году протяженность маршрута велофеста составила порядка 30 км.

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