Мотоцикл столкнулся с «МАЗом» в Калининграде

В Калининграде столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и грузовик «МАЗ». Мотоциклист получил различные травмы.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД, авария произошла вечером в четверг, 18 июля, в районе дома 84 на проспекте Мира. Водитель Harley-Davidson допустил столкновение с грузовиком, который остановился справа.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспорта получил различные телесные повреждения.

В июне под Калининградом легковая иномарка врезалась в дерево. В аварии пострадали пятеро детей в возрасте от восьми до 14 лет. Все они были доставлены в медучреждение. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое.