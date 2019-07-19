Прямой эфир

Мотоцикл столкнулся с «МАЗом» в Калининграде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и грузовик «МАЗ». Мотоциклист получил различные травмы.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД, авария произошла вечером в четверг, 18 июля, в районе дома 84 на проспекте Мира. Водитель Harley-Davidson допустил столкновение с грузовиком, который остановился справа.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспорта получил различные телесные повреждения.

В июне под Калининградом легковая иномарка врезалась в дерево. В аварии пострадали пятеро детей в возрасте от восьми до 14 лет. Все они были доставлены в медучреждение. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мотоциклист без прав погиб в ДТП в Ставрополе
Мотоциклист погиб в ДТП с кабаном и самосвалом в Саратовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017