Спортсмен на летних лыжах сбил пенсионерку и стал фигурантом уголовного дела

В Москве возбудили уголовное дело после того, как мужчина на роликовых лыжах сбил пенсионерку в Измайловском парке Москвы. Через несколько часов после инцидента женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», столкновение произошло 12 июня. Пенсионерка шла по велодорожке, когда в нее на полной скорости врезался лыжник. Женщина получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и разрывы внутренних органов.

Была организована проверка, по результатам которой 18 июля возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Личность лыжника пока не установлена.

В мае 2018 года сообщалось, что в Госдуме предложили ввести экзамены на знание ПДД для велосипедистов.