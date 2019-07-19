Прямой эфир

Спортсмен на летних лыжах сбил пенсионерку и стал фигурантом уголовного дела

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве возбудили уголовное дело после того, как мужчина на роликовых лыжах сбил пенсионерку в Измайловском парке Москвы. Через несколько часов после инцидента женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», столкновение произошло 12 июня. Пенсионерка шла по велодорожке, когда в нее на полной скорости врезался лыжник. Женщина получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и разрывы внутренних органов.

Была организована проверка, по результатам которой 18 июля возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Личность лыжника пока не установлена.

В мае 2018 года сообщалось, что в Госдуме предложили ввести экзамены на знание ПДД для велосипедистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 19 июля
В Москве машина сбила полицейского и рабочего

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017