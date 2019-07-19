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В конгрессе США провели обряд экзорцизма

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Фото: twitter.com/cspan
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Обряд по изгнанию темных духов провели в здании конгресса США. Об этом сообщил американский телеканал C-SPAN в Twitter.

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Обряд экзорцизма провел капеллан палаты представителей США Патрик Конрой. Как уточняет RT, данное решение приняли из-за споров, поднявшихся из-за голосования по резолюции, осуждающей «расистские» посты американского президента Дональда Трампа в Twitter.

«Это была трудная и спорная неделя, в которую темные духи пришли в дом людей. Именем Твоим теперь я изгоняю всех духов тьмы из этой палаты», — приводит текст вступительной молитвы священника телеканал «Звезда». Отмечается, что молитва капеллана была прописана максимально беспартийно.

16 июля большинством голосов палата представителей осудила высказывания Трампа в адрес четырех женщин из конгресса. Резолюцию поддержали 240 парламентариев, против выступили 187 человек. 14 июля американский лидер в Twitter предложил нескольким «прогрессивным женщинам-демократам» из конгресса, которые приехали из стран с «худшими, коррумпированными» правительствами, «уехать обратно».

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