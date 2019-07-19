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Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске

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В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Сообщение о пропаже 20-летней девушки поступило 15 июля. В четверг, 18 июля, ее тело было обнаружено в канаве с признаками насильственной смерти. Вечером был задержан подозреваемый в убийстве автоинструктор, пишет ИА FlashNord.

Подозреваемый дал признательные показания. По версии следствия, 15 июля после урока по вождению нетрезвый инструктор задушил девушку. После он завернул тело в ткань, вывез его и бросил в овраг. Там же он попытался сжечь улики.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

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