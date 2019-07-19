Газовики обнаружили мумию в квартире в Ижевске

В Ижевске (Удмуртская Республика) сотрудники газовой службы обнаружили мумифицированный труп мужчины в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Тело обнаружили в четверг, 18 июля, после вскрытия квартиры. Выяснилось, что это владелец помещения, который проживал один. Его родственники живут за пределами Удмуртии, пишет ИА «Сусанин».

По предварительным данным, мужчина 1966 года рождения погиб пять-шесть лет назад. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, также опрашиваются соседи.