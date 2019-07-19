Часовню в честь биробиджанских святых строят в ЕАО

Cтены часовни в честь собора святых Биробиджанской епархии, память которых отмечается 13 июля, начали строить на городском кладбище города Облучье Еврейской автономной области. Фундамент был заложен летом 2018 года.

Создание часовни стало возможным благодаря властям, меценатам и частным пожертвованиям. После завершения стен предстоят отделочные работы, закупка предметов внутреннего убранства и обустройство территории, сообщает ИА ЕАОMedia.

Все восемь биробиджанских святых — новомученики, погибшие в лагерном поселке Известковый в период с 1937 по 1944 год. Среди них пятеро священнослужителей, двое мирян и одна мирянка.