Несколько жилых домов сгорело в Миассе

В Миассе (Челябинская область) сгорело сразу несколько частных жилых домов. Пожару был присвоен ранг повышенной сложности: быстрому распространению огня способствовала плотная застройка.

Пожар произошел в четверг, 18 июля, на Чернореченской улице. На место происшествия были направлены бойцы 20-й пожарно-спасательной части.

Как сообщили сайту 1obl.ru в ФГКУ «5-й отряд федеральной противопожарной службы по региону», к месту пожара пришлось направить дополнительную технику, после чего удалось локализовать и ликвидировать возгорание. Проливка деревянных конструкций продолжалась несколько часов.

Информации о погибших и пострадавших нет. Были частично уничтожены два дома, личные вещи жильцов. Причина пожара устанавливается.