Первую партию зерна отправят из Башкирии в Иран в августе

В августе 2019 года из порта Агидель в Башкирии в Иран отправят первую партию башкирского зерна. Два танкера по 5 тыс. т сначала дойдут до турецкого порта Мэрисель, а уже оттуда — в Иран. Всего отгрузят 10 тыс. т зерна.

Как отмечает ИА «Башинформ», строительство зернового терминала завершается на месте бывшей башкирской АЭС. Оборудование для него поставляет компания из Турции. По словам директора ООО «Стапель» Михаила Кулакова, помещения для хранения зерна уже готовы. В ближайшее время смонтируют оборудование, через которое зерно будут загружать в танкеры.

Кулаков отметил, что поставка зерна водным путем экономически выгодна. Также в этом районе отремонтируют железнодорожную ветку. Таким образом, перспективы развития площадки вырастут в разы.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край первым в России завершил уборочную кампанию. Урожай оказался рекордным — 11 117 970 т зерна. Это на 700 тыс. т больше, чем в прошлом году.